Парубий предложил законодательно закрепить членство Украины в НАТО

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выступает за законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики страны.

"После посещения на этой неделе Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами из Североатлантического Альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики, следует определить на законодательном уровне. Поэтому в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", — написал Парубий на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также напомнил, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. "Принятие такого Закона — это важный знак для наших союзников", — добавил Парубий.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.