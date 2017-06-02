WSJ узнала о создании ЦРУ центра по сбору информации об Иране

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создает новый оперативный центр, который будет сосредоточен на сборе информации, анализе данных разведки по Ирану, сообщает Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Оперативный центр объединит аналитиков, операционный персонал и специалистов со всех департаментов ЦРУ, чтобы работать коллективно над вопросом Ирана. Центр создается по принципу того, что был создан для Северной Кореи.
Пока ЦРУ официально не объявило о создании этого центра.