Трамп объяснил выход из соглашения по климату заботой об американцах

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения о климате продиктовано заботой об американцах, соглашение привело бы к потере рабочих мест, неоправданным юридическим рискам, потере суверенитета США и экономическому ущербу.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.
#MakeAmericaGreatAgain🇺🇸https://t.co/eJxeVZ3A1r— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2017 г.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.