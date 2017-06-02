Пассажиры лайнера "Князь Владимир" попали в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Данные пассажиров российского круизного лайнера "Князь Владимир" попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

На интернет-ресурсе оказались сведения о 216 пассажирах лайнера. По информации "Миротворца", это "работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближенные".

Ранее сайт опубликовал данные Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Киеве. Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых сайт называет "изменниками родины".

После того, как на интернет-ресурсе появились списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала это "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев "Миротворца" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

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