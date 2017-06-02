В Приднестровье заявления Додона об объединении с Молдавией назвали фарсом

ТИРАСПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в пятницу на встрече с преподавателями и студентами приднестровского госуниверситета назвал фарсом заявления об объединении с Молдавией.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Приднестровье не получит независимости. По словам Додона, одна из основных целей и задач, которую он перед собой ставит в качестве президента Молдавии, это объединение страны. Он еще раз повторил, что у Молдавии нет будущего без Приднестровья, так же как и у Приднестровья нет будущего без Молдавии.

Глава ПМР перефразировал Маркса, написавшего, что все события в истории повторяются, первый раз как трагедия, второй — как фарс. "Попытка решения нашей проблемы в первом случае войной 1992 года – это трагедия, а все остальные заявления о территориальном устройстве – фарс", — сказал Красносельский.

Он напомнил, что у приднестровцев есть своя позиция, выраженная на референдуме в 2006 году, — это независимость ПМР. "Зря политики Молдовы обижаются на президента Красносельского. Я не выражаю сугубо свое личное мнение. Президент выражает волю народа. Конечно, в этой ситуации мнение Красносельского-гражданина и мнение Красносельского-президента совпадают", — отметил глава ПМР.

Он считает, что Приднестровье должно дорожить государственностью, чтобы обеспечить свою безопасность. "Мы, конечно, добьемся независимости, но она должна быть достигнута мирным путем, чтобы сохранить жизни людей. Я сторонник переговорного процесса в форматах "5+2", "1+1", да в каких угодно форматах. Лишь бы шел переговорный процесс, в рамках которого можно было бы выразить волю приднестровского народа", — подчеркнул Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В сентябре 2006 года в ПМР состоялся референдум, абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.