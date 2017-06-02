Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (22)

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате танкового и минометного обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

В четверг представитель Минобороны ДНР сообщил, что станция остановила свою работу в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"Сегодня в 20.30 мск в результате танкового и минометного обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция", — сказал представитель оборонного ведомства.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.