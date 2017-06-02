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В мире

Лидер группы "Чиж & Co" попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

21:2802.06.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЛидер группы Чиж и Ко Сергей Чиграков во время выступления. Архивное фотоЛидер группы Чиж и Ко Сергей Чиграков во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Сведения о российском музыканте, лидере группы "Чиж & Co" Сергее Чигракове внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения им границы Украины.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Чиграков попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" при въезде в Крым и "незаконную концертную деятельность" в Крыму.

Актер Александр Домогаров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Баталов, Домогаров, Гвоздикова и Яковлева попали в базу сайта "Миротворец"

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Владимир Кузьмин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Владимир Кузьмин попал в базу данных сайта "Миротворец"

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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