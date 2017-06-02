СМИ узнали, что ФБР поможет Катару расследовать взлом сайта информагентства

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает помощь Катару в расследовании предполагаемого взлома Катарского новостного агентства QNA, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

"Американскую сторону попросили о помощи, была отправлена команда", — приводит агентство слова источника. Кроме того сообщается, что еще две страны оказывают содействие Катару в расследовании. Его результаты могут стать известны уже на следующей неделе, передает агентство.

Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским СМИ в сети, в том числе к популярному спутниковому телеканалу "Аль-Джазира", после взлома хакерами сайта государственного информационного агентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС.