СМИ узнали, что ФБР поможет Катару расследовать взлом сайта информагентства

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает помощь Катару в расследовании предполагаемого взлома Катарского новостного агентства QNA, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским СМИ в сети, в том числе к популярному спутниковому телеканалу "Аль-Джазира", после взлома хакерами сайта государственного информационного агентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС.