Шульц назвал Трампа "самым неамериканским" президентом США

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа "самым неамериканским" президентом США.

"Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп — самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время", — сказал Шульц в интервью еженедельнику Spiegel.

По его мнению, в центре политики Трампа стоит "нацеленное нарушение табу", что связывает его с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Но нельзя забывать: Трамп — это не США", — подчеркнул Шульц.

Комментируя решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, Шульц отметил, что таким образом американский лидер хочет снизить экологические стандарты для американских продуктов и затраты на производство.

"Это очень простой, но недальновидный расчет. Он не сработает, потому что Трамп упустил столь большой шанс модернизировать американскую промышленность", — добавил Шульц.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.

Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.