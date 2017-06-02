Белый дом хочет возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США хотят возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, заявил специальный помощник президента Кристофер Форд.

"Мы бы хотели возобновить, а фактически привести в порядок процесс диалога (с Россией — ред.) по стратегической стабильности. Это поможет, как мы надеемся, добиться лучшего понимания того, на какой позиции находятся стороны по широкому кругу вопросов", — сказал Форд на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что отношения с США сейчас находятся на низшей точке со времен холодной войны. При этом он отметил, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран.

Путин подчеркнул, что Москва будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом, но для успеха нужны "серьезные усилия с обеих сторон" и "готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес".