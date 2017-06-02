Полиция Марокко применила водометы для разгона демонстрации

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Королевства Марокко применила водометы для разгона антиправительственной демонстрации на севере страны, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, демонстранты забросали стражей порядка камнями и мусором в городе Имзурен. В ответ полиция была вынуждена применить водометы.

Ранее сообщалось, что власти Марокко задержали в городе Эль-Хосейма на севере страны 20 человек по подозрению в нарушении общественного порядка и причинении ущерба национальной безопасности.

По информации агентства Рейтер, задержания были произведены в результате столкновений демонстрантов и стражей порядка.

Как пишет агентство, неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу.

Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости".