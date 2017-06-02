Германия проводит проверку автомобилей Porsche на предмет нелегального ПО

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Контрольные органы Германии проводят проверку автомобилей Porsche на предмет нелегального программного обеспечения (ПО), занижающего реальные показатели выбросов вредных веществ, сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche.

"Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) проводит проверку на предмет использования в (автомобилях бренда — ред.) Porsche нелегального ПО, наряду с Audi", — передает газета. Оба брэнда входят в концерн Volkswagen.

Как сообщали ранее на этой неделе СМИ, министр транспорта ФРГ Александр Добриндт заявил, что Audi использовала в своих автомобилях нелегальное ПО, в связи с чем компания обязана отозвать 24 тысячи своих автомобилей. Речь идет о моделях A7 и A8, выпущенных с 2009 по 2013 год.

В сентябре 2015 года Volkswagen был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. По данным концерна, в мире около 11 миллионов машин с подобными дефектами, в том числе 8 миллионов в Евросоюзе, из которых 2,8 миллиона — в Германии.

В январе этого года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет. Компания также согласилась выплатить штраф в размере 1,45 миллиарда долларов для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. Помимо этого, Volkswagen выплатит 50 миллионов долларов по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).