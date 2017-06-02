Коалиция признала гибель 484 мирных жителей за время операции против ИГ*

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. С момента начала операции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) от ударов международной коалиции во главе с США в Ираке и Сирии погибло "по меньшей мере" 484 мирных жителя, говорится в распространенном в пятницу докладе коалиции.

"На данный момент, на основании доступной информации, вероятнее всего, по меньшей мере 484 мирных жителя погибли в результате ударов коалиции с момента начала операции", — говорится в документе.

Как указано в докладе, "в апреле коалиция получила 43 новых сообщения о возможных жертвах в результате ее ударов при поддержке операций по уничтожению ИГ в Ираке и Сирии".

"За это время коалиция изучила 47 докладов, 31 из которых был признан недостоверным, а 16 — достоверными", — отмечено в документе. В нем указано, что это "привело к гибели 132 мирных граждан".

В коалиции подчеркнули, что мирные граждане не были целями для нанесения ударов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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