Серийную убийцу из Канады уволили из частной школы после разоблачения СМИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Канадская серийная убийца Карла Хомолка была уволена из частной начальной школы в провинции Квебек после сообщений в СМИ о том, что она работает там волонтером, сообщает газета Мontreal Gazette.

Карла Линн Хомолка – канадская серийная убийца, которая вместе со своим мужем совершила убийство двух девочек-подростков и своей сестры. В 1995 году мужу Хомолки был вынесен приговор о пожизненном заключении, женщина же заявила, что являлась невольным участником убийств. Она была приговорена к 12 годам заключения в обмен на добровольное признание вины в непредумышленных убийствах. В 2005 году она вышла на свободу и переехала в Квебек.

В СМИ появились сообщения о том, что школа Greaves Adventist Academy в городе Монреаль разрешила Хомолке сопровождать учеников во время экскурсии. Изначально школа защищала свое решение, несмотря на сообщения в СМИ.

Родители учеников школы в впервые узнали о присутствии Хомолки в кампусе после того, как один из жителей города распространил листовки с историей ее преступлений и ее фотографиями. После этого один из родителей заявил, что после того, как он пожаловался на то, что Хомолка общается с учениками, администрация школы попросила его не отправлять своего ребенка в школу в следующей четверти.

Прислушавшись к опасениям родителей, в четверг школа изменила свое решение. "Мы услышали и прислушались к опасениям родителей и членов общества, которые чувствуют себя некомфортно из-за недавних сообщений в СМИ", — говорится в заявлении школы. "Никто с криминальным прошлым не сможет быть волонтером в любом качестве в пределах школы", — также сообщается в заявлении.

Согласно закону, действующему в провинции, каждый, кто хочет работать волонтером в школе, должен пройти проверку на предмет наличия судимости. Представитель Greaves Adventist Academy заявил, что школе были известны подробности прошлого Хомолки.