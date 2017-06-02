ОЭСР надеется на пересмотр решения США о выходе из Парижского соглашения

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) надеется, что США в будущем могут пересмотреть свое решение по Парижскому климатическому соглашению, говорится в заявлении главы организации Анхеля Гуррии.

"Мы надеемся, что правительство США может найти возможным пересмотр своего решения в будущем", — заявил он через пресс-службу.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. После этого власти ряда европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором высказали сожаление в связи с принятым в Белом доме решением, заверив, что "Парижское соглашение не может быть пересмотрено".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.