В США двигатель самолета загорелся из-за попавшей в него птицы

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Лайнер United Airlines, в четверг утром следовавший рейсом из Чикаго в Майами, вернулся в аэропорт вылета из-за птицы, попавшей в двигатель, сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел вскоре после взлета. Пилотам пришлось отключить один из двигателей, и самолет благополучно приземлился в аэропорту О'Хара.

Один из пассажиров снял загоревшийся двигатель на видео и опубликовал ролик в Twitter. "Что делать, когда двигатель твоего самолета в огне? Поблагодарить пилота за посадку и выпить пива", — написал он в комментарии к записи.

What to do when your plane engine blows and bursts fire? Thank the pilot for landing and have a beer @UnitedAirlines @fly2ohare #birdattack pic.twitter.com/Poi4XmPZ3a — Tim (@tim_ea_arnold) 1. Juni 2017

​Другой пассажир рассказал телеканалу Fox 13, что салон самолета заполнился дымом, непрерывно раздавался глухой стук. "Запах дыма пугал больше всего", — признался еще один очевидец.

В United Airlines пообещали выплатить пассажирам компенсации за доставленные неудобства.