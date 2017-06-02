Путин назвал ядерную программу КНДР ответом на "кулачное право" Запада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Применяемое Западом в международной политике "кулачное право" привело к тому, что малые страны вроде КНДР стали обзаводиться ядерным оружием, чтобы защитить свою независимость, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

"Давайте мы договоримся о единообразном понимании норм, основополагающих принципов международного права и будем придерживаться этих правил. Потому что пока этого нет, пока внедряется право сильного, кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Малые страны не видят другого способа защитить свою независимость, безопасность и суверенитет, кроме как обладанием ядерным оружием. Вот к чему ведет злоупотребление силой", — считает Путин.

"Разрушили Ирак, разрушили Ливию, чуть-чуть не разрушили Сирию. Раскачали до ужасного состояния Египет, Тунис, я уже не говорю про процессы, которые происходили в других странах типа Сомали. После этого подобрались уже к так называемому постсоветскому пространству. Открыто же говорили, что истратили почти 5 миллиардов долларов на поддержку оппозиции в Украине. И поддержали государственный переворот. Это что такое? Это поддержка вооруженного захвата власти. А когда мы с этим не согласились, против нас ввели санкции… А сейчас в Йемене что происходит? Там тоже свергли президента, но весь западный мир во главе с США поддерживает действия стран, которые фактически ведут там боевые действия", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.