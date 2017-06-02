Путин назвал ядерную программу КНДР ответом на "кулачное право" Запада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Применяемое Западом в международной политике "кулачное право" привело к тому, что малые страны вроде КНДР стали обзаводиться ядерным оружием, чтобы защитить свою независимость, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
"Давайте мы договоримся о единообразном понимании норм, основополагающих принципов международного права и будем придерживаться этих правил. Потому что пока этого нет, пока внедряется право сильного, кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Малые страны не видят другого способа защитить свою независимость, безопасность и суверенитет, кроме как обладанием ядерным оружием. Вот к чему ведет злоупотребление силой", — считает Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.