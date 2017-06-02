Путин: РФ не может в одностороннем порядке исполнять Минские соглашения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия не может в одностороннем порядке исполнять минские соглашения по Украине, не должна делать это вместо Киева, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы постоянно слышим: вот если Россия исполнит минские соглашения, то все будет хорошо. Россия не может исполнить минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы содействовать этому, но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. Там делают все, чтобы ничего не произошло к лучшему", — сказал президент РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.