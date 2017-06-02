Путин отметил, что Индия и Китай отстаивают свое отношение к России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Индия и Китай — независимые страны, которые отстаивают свое отношение к России, но таких государств немного, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2017.

"Индия, опираясь на свой суверенитет, на характер своего руководителя, на свои национальные интересы, не идет на поводу у (внешних) советчиков. Но таких стран, как Индия, не так уж и много в мире, мы должны иметь это в виду. Индия такая страна, Китай такая страна, есть еще страны, но их немного. Если такие попытки кем-то руководить внутри страны или вовне с помощью недостоверной информации будут продолжаться, они будут наносить ущерб международным отношениям. Но это должно когда-то закончиться", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.