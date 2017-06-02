Голосование по КНДР: Россия не воспользуется правом вето в Совбезе ООН

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Санкции Совета безопасности ООН против КНДР с большой долей вероятности снова будут расширены: в пятницу вечером 15 членов Совбеза проголосуют по проекту резолюции о расширении санкционного списка в отношении Пхеньяна, который за последние недели провел несколько ракетных испытаний.

Над документом работали США и Китай, который является крупнейшим торговым партнером КНДР. Проект резолюции предполагает включение в санкционный список четырех организаций, а также более десяти частных лиц, которые, по мнению его авторов, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

Основой интригой до сегодняшнего утра был вопрос, как будет голосовать Россия с учетом объявленных накануне минфином США новых санкций в связи с ядерной программой КНДР, под которые попали ряд российских компаний и граждан. Несмотря на жесткую реакцию Москвы на ограничительные меры, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заверил, что Россия своим правом вето не воспользуется. По его словам, в процессе согласования окончательного текста были учтены "многие наши озабоченности", хотя остаются "некоторые моменты", которые еще необходимо "досогласовать". Но в любом случае, как отметил Гатилов, "исходим из того, что резолюция будет принята".

Ничего не меняется

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. В России очередные испытания осудили, но в то же время призвали мировое сообщество к сдержанности.

Впрочем, в Америке, вероятно, к этому совету не прислушаются. Посол США на конференции по разоружению Роберт Вуд на этой неделе подтвердил, что Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна. "Эти запуски являются вопиющим нарушением резолюций СБ ООН. Это не может дальше продолжаться", — сказал он.

Вероятно, очередным следствием занятой Вашингтоном линии стали новые санкции против КНДР, которые рикошетом ударили и по России. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт", а также россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"). В минфине США считают, что ННК поставила в Северную Корею нефтепродуктов стоимостью более 1 миллиона долларов. Таким образом, компаниям и гражданам США запрещено иметь деловые отношения с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами.

В Кремле считают новые санкции США продолжением прежней линии Вашингтона и фактором, который оказывает негативное влияние на отношения с Москвой. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что российская сторона уже прорабатывает ответные шаги.

"Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз", — уверен Рябков.