Голосование по КНДР: Россия не воспользуется правом вето в Совбезе ООН

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Санкции Совета безопасности ООН против КНДР с большой долей вероятности снова будут расширены: в пятницу вечером 15 членов Совбеза проголосуют по проекту резолюции о расширении санкционного списка в отношении Пхеньяна, который за последние недели провел несколько ракетных испытаний.
Основой интригой до сегодняшнего утра был вопрос, как будет голосовать Россия с учетом объявленных накануне минфином США новых санкций в связи с ядерной программой КНДР, под которые попали ряд российских компаний и граждан. Несмотря на жесткую реакцию Москвы на ограничительные меры, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заверил, что Россия своим правом вето не воспользуется. По его словам, в процессе согласования окончательного текста были учтены "многие наши озабоченности", хотя остаются "некоторые моменты", которые еще необходимо "досогласовать". Но в любом случае, как отметил Гатилов, "исходим из того, что резолюция будет принята".
Ничего не меняется
Впрочем, в Америке, вероятно, к этому совету не прислушаются. Посол США на конференции по разоружению Роберт Вуд на этой неделе подтвердил, что Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна. "Эти запуски являются вопиющим нарушением резолюций СБ ООН. Это не может дальше продолжаться", — сказал он.
В Кремле считают новые санкции США продолжением прежней линии Вашингтона и фактором, который оказывает негативное влияние на отношения с Москвой. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что российская сторона уже прорабатывает ответные шаги.
"Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз", — уверен Рябков.