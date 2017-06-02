США
2.062 июня18:33МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Голосование по КНДР: Россия не воспользуется правом вето в Совбезе ООН

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (432)
18:3102.06.2017
0110
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСовбез ООН. Архивное фотоСовбез ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Санкции Совета безопасности ООН против КНДР с большой долей вероятности снова будут расширены: в пятницу вечером 15 членов Совбеза проголосуют по проекту резолюции о расширении санкционного списка в отношении Пхеньяна, который за последние недели провел несколько ракетных испытаний.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян. Архивное фото
© AFP 2017 / Wang Zhao
Китай всегда будет поддерживать решения ООН по КНДР, заявил премьер страны
Над документом работали США и Китай, который является крупнейшим торговым партнером КНДР. Проект резолюции предполагает включение в санкционный список четырех организаций, а также более десяти частных лиц, которые, по мнению его авторов, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

Основой интригой до сегодняшнего утра был вопрос, как будет голосовать Россия с учетом объявленных накануне минфином США новых санкций в связи с ядерной программой КНДР, под которые попали ряд российских компаний и граждан. Несмотря на жесткую реакцию Москвы на ограничительные меры, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заверил, что Россия своим правом вето не воспользуется. По его словам, в процессе согласования окончательного текста были учтены "многие наши озабоченности", хотя остаются "некоторые моменты", которые еще необходимо "досогласовать". Но в любом случае, как отметил Гатилов, "исходим из того, что резолюция будет принята".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рябков: заявление о новых санкциях США вызвало у Москвы чувство негодования
В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. В России очередные испытания осудили, но в то же время призвали мировое сообщество к сдержанности.

Ничего не меняется

Впрочем, в Америке, вероятно, к этому совету не прислушаются. Посол США на конференции по разоружению Роберт Вуд на этой неделе подтвердил, что Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна. "Эти запуски являются вопиющим нарушением резолюций СБ ООН. Это не может дальше продолжаться", — сказал он.

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лидеры США и Вьетнама призвали к выполнению резолюций СБ ООН по КНДР
Вероятно, очередным следствием занятой Вашингтоном линии стали новые санкции против КНДР, которые рикошетом ударили и по России. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт", а также россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"). В минфине США считают, что ННК поставила в Северную Корею нефтепродуктов стоимостью более 1 миллиона долларов. Таким образом, компаниям и гражданам США запрещено иметь деловые отношения с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами.

В Кремле считают новые санкции США продолжением прежней линии Вашингтона и фактором, который оказывает негативное влияние на отношения с Москвой. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что российская сторона уже прорабатывает ответные шаги.

"Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз", — уверен Рябков.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена