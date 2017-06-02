Путин о Парижском соглашении: плохую погоду теперь можно свалить на Трампа

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал решение своего американского коллеги Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату. В шутку Путин заметил, что теперь на Трампа можно было бы свалить вину за плохую погоду, а всерьез — что над проблемой надо работать и еще есть время договориться.

"Don't worry, be happy!"

Накануне Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения. Отвечая на вопрос, каково отношение России к этому решению, Путин заметил, что теперь на Трампа можно было возложить ответственность за плохую погоду.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге. — Ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем", — сказал Путин.

Перейдя на серьезный тон, глава государства добавил, что не считает нужным осуждать Трампа за его решение. Он напомнил, что США присоединились к Парижскому соглашению при предыдущем президенте Бараке Обаме. "Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманные? Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов? Это все нужно повнимательнее посмотреть", — считает Путин.

По мнению российского лидера, США могли бы не выходить из Парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер.

"А по сути, можно было бы что сделать? Можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этих Парижских соглашений", — сказал Путин.

Но, поскольку "что сказано, уже сказано", то нужно думать, как жить дальше, продолжил президент. "А проблему дальше бросать, конечно, нельзя", — подчеркнул он.

Он признался, что пока не знаком с текстом заявления президента США о выходе из Парижской конвенции, но ему известно о желании Трампа пересмотреть эти соглашения либо подписать новое.

"Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой. Мне кажется, сейчас нужно не шуметь по этому поводу, а все-таки создать условия для совместной работы", — добавил Путин.

Что касается российской позиции, то Путин отметил, что Россия пока не ратифицировала Парижское соглашение. "Но мы не сделали этого потому, что мы хотим дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи", — сказал глава государства.

При этом он напомнил, что Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года. "Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don't worry, be happy!" — заключил Путин.

"Невыгодное положение"

Парижское соглашение по климату подписали в декабре 2015 года 194 страны. Это первое глобальное климатическое соглашение, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Еще во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении выйти из соглашения, а 1 июня официально объявил об этом.

"Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — объяснил Трамп свое решение. Среди этих "других стран" он назвал Индию и Китай.

По словам Трампа, из-за участия в соглашении США могли бы к 2025 году потерять около 2,7 миллиона рабочих мест. А к 2040 году, заявил президент, потери некоторых отраслей промышленности составили бы от 12 до 86 процентов. Потери же ВВП за этот срок он оценил в три триллиона долларов.

"Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс", — заявил Трамп, намекая, судя по всему, на Китай и страны Евросоюза.

Вместо Парижской конвенции американский лидер предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к США.

Шквал критики

Решение Трампа вызвало резко негативную реакцию со стороны мировых лидеров, экологов и общественности. Бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что таким образом США присоединились к "небольшому числу государств, отрицающих будущее".

При этом он выразил уверенность, что "штаты, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений".

Канцлер Германии Ангела Меркель сразу после выступления Трампа позвонила ему по телефону и тоже выразила сожаление в связи с решением выйти из Парижского соглашения.

Тем не менее, по словам канцлера, этот шаг "не сдержит" участников соглашения, которые "решительнее, чем когда-либо", объединят все силы в Германии, Европе и мире, чтобы успешно справиться с проблемой изменения климата. Меркель также заверила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению, "особенно касательно финансирования, которое должно помочь самым бедным и уязвимым странам мира".

Разочарование выразили и некоторые представители крупного бизнеса. Так, глава компаний Tesla Motors и SpaceX американец Илон Маск сообщил, что больше не будет консультантом в советах при администрации США.

"Я покидаю президентские советы. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира", — написал Маск в в Twitter.

C критикой решения Трампа выступил и известный актер посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо.

"Сегодня наша планета страдает. Сейчас как никогда важно предпринимать меры", — написал Ди Каприо в своем микроблоге Twitter.