Россия пообещала ограничиться ответной высылкой молдавских дипломатов

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия обещает ограничиться ответной высылкой пяти молдавских дипломатов из РФ и не предпринимать других шагов, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Пять российских дипломатов 29 мая были объявлены персонами нон грата в Молдавии. Премьер страны Павел Филип заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом решение молдавских властей удостоилось нелестных оценок со стороны президента Додона. Он назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.

"Я хочу поблагодарить наших российских партнеров, что они с пониманием относятся к этой ситуации. И что Владимир Владимирович (Путин) понял, что это не позиция большинства граждан, это позиция пока что тех, которые находятся в правительстве и парламенте (Молдавии). Большинство граждан (Молдавии) хотят дружить с РФ. И сегодня президент РФ меня заверил, что пока что других шагов со стороны России не будет", — сообщил Додон в эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ.

"То есть те положительные моменты, которых мы добились по экспорту, решению проблем мигрантов, легализация, амнистия – все это будет продолжено", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.вижу