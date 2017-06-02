Путин призвал заняться экономической реабилитацией ЛНР и ДНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2017 напомнил о договоренности заняться экономической реабилитацией ЛНР и ДНР.

"Вы даже не обращаете внимания на некоторые вещи, или делаете вид, что не замечаете, ну, я не вас лично имею в виду (ведущую пленарной сессии ПМЭФ, сотрудницу телекомпании NBC Мегин Келли – ред.), а имею в виду западные средства массовой информации, моих западных коллег. Ну все говорят о том, что там стреляют, но непонятно кто. Постреляли. Кто стрелял – непонятно. А в результате этого ничего не делается, не отводится тяжелое вооружение с линии соприкосновения. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией этих непризнанных республик, этих территорий. А что на практике происходит?" — сказал Путин в пятницу.

"Радикалы взяли и заблокировали вообще всякое движение людей и товаров. Президент (Украины Петр) Порошенко предпринял попытку разблокировать — устроил там драку и стрельбу… Так ничего не сделал — через день или через два дня, хотя публично заявил о том, что те, кто это делают, чуть-ли не преступники, их нужно призвать к порядку, когда понял, что не может этого сделать, взял и сам издал указ или декрет о том, что он присоединяется, официально вводит блокаду, но в "минских соглашениях" прямо написано, по-моему, пункт восьмой — реабилитацию провести, разблокировать все – нет, официальным решением присоединился к блокаде. Вы чего от нас требуете? Вы чего хотите, чтобы мы исполнили в этом случае? " — заключил президент России.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.