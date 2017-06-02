Фонд Блумберга готов оплатить $14 млн взноса США в соглашение по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фонд бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга готов передать ООН 14 миллионов долларов для реализации Парижского соглашения по климату, сумма эквивалентна взносу, который США должны были внести в случае участия в программе, пишет издание New York Times со ссылкой на представителя Bloomberg Philanthropies.
"Мы собираемся сделать все, что сделала бы Америка, если бы не вышла из соглашения", — заявил Блумберг, который является послом ООН по вопросам климата.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.