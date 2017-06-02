Рогозин рассказал, почему НАТО в итоге развалится

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. НАТО в итоге развалится из-за того, что у организации нет предмета деятельности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"НАТО развалится в итоге из-за того, что у них все равно нет предмета деятельности. НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага. Сейчас они этот образ врага в лице России сформировали, он немножко приутих, потух в 90-е годы, сейчас он снова поднялся. Санкции и вся эта политика, которая идет на сегодняшний момент, они вырождаются. Мы это видим по нашим контактам с ведущими политиками, экономистами из западных стран. Ситуация экономическая и политическая все равно сложится таким образом, что НАТО потеряет смысл существования", — сказал Рогозин журналистам на полях ПМЭФ.

Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО в 2008-2011 годах.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.