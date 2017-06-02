ЕС и Китай считают решение США выйти из соглашения по климату ошибкой

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Китай обсуждали на двустороннем саммите в пятницу климат и сочли большой ошибкой решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Сегодня мы повышаем наше сотрудничество по климату с Китаем. Сегодня Китай и Евросоюз демонстрируют солидарность с будущими поколениями и ответственность за всю планету. Мы убеждены, что вчерашнее решение США выйти из Парижского соглашения – это большая ошибка", — сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай.

"Мы обсуждали ряд вопросов. Мы рады видеть, что китайская сторона соглашается с нашим несчастьем по поводу американского решения по климату", — добавил в свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.