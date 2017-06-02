Путин: уход главы штаба Клинтон доказывает манипуляции на выборах в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Никакой дезинформации в данных о манипуляциях демократов в США на выборах не было, это доказывает уход главы штаба экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Вы сказали вот сейчас о дезинформации. О какой дезинформации? Вот, одна из информаций, которая была вброшена какими-то хакерами там, да? О том, что руководители штаба, предвыборного штаба госпожи Клинтон, они недобросовестно себя вели в отношении других кандидатов Демократической партии. Но когда эта информация появилась публично, руководитель штаба фактически признала, что это правда и ушла в отставку — разве это дезинформация? Это правдивая информация? Кто ее вбросил — это разве важно? Важно было бы посмотреть, извиниться перед людьми и перед тем, как уйти в отставку, сказать: мы больше таких ошибок не повторим", — заметил Путин.

Летом 2016 года глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций США. При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.