Путин сравнил обвинения о вмешательстве в выборы с "пиджаком Райкина"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы за рубежом со сценой из советского фильма "Люди и манекены", которую играл актер Аркадий Райкин, о плохо сшитом пиджаке.

Президент в ответ на вопрос на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме спросил модератора, читала ли она отчеты, в которых обвиняют Россию во вмешательстве в выборы за рубежом, на что ведущая ответила, что читала публичную, не засекреченную версию.

"То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этих отчетах нет ничего конкретного, нет предмета обсуждения.

"Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии давайте. Где это всё?" — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.