Путин сравнил обвинения России в проигрыше на выборах США с антисемитизмом

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ, ОБВИНЯЮЩЕЙ РОССИЮ В ИХ ПРОВАЛЕ НА ВЫБОРАХ В США, НАПОМИНАЕТ АНТИСЕМИТИЗМ, КОТОРЫЙ НИЧЕМ ХОРОШИМ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ