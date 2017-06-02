Путин не считает нужным осуждать Трампа за выход из Парижского соглашения

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает нужным осуждать президента США Дональда Трампа за выход США из Парижского соглашения по климату.

"Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что (предыдущий — ред.) президент (США Барак) Обама принял соответствующее решение — может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманные? Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов? Это все нужно повнимательнее посмотреть", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.