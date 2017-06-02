Додон об ассоциации с ЕС: зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон, говоря возможности ассоциации Молдавии с Европейским союзом, заявил: зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны.

"Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор — это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, ну простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?", — сказал Додон в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ-2017.

В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

В своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, он совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.