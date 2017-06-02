В Минздраве Афганистана сообщили о четырех погибших во время протестов

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранение Афганистана сообщило, что в ходе антиправительственных протестов в Кабуле в пятницу погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ведомства.

"Сегодня во время протестов четыре человека погибли и еще восемь получили ранения", — сообщил агентству представитель минздрава Уахид Мажрух.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на данные одной из больниц Кабула сообщил о семи погибших.

Большое количество протестующих собралось в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона. Также сообщалось об использовании полицией слезоточивого газа и водяных пушек. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно открыла по ним огонь". Позднее к разгону толпы присоединились военные.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.