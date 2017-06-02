Украинский политик опознал в стрелявшем в Осмаева иностранного журналиста

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Один из известных украинских политиков опознал в стрелявшем в выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, человека, который год назад представился ему иностранным журналистом, заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Накануне пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Окуевой. Геращенко сообщил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Monde

"Один из известных украинских политиков уже опознал киллера как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста", — написал Геращенко на своей странице в Facebook, не указав фамилию политика.

Депутат утверждает, что с весны 2016 года стрелявший в Осмаева пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами. Геращенко призвал всех, кто встречался с этим человеком ранее, обратиться в полицию.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.