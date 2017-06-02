Украинский политик опознал в стрелявшем в Осмаева иностранного журналиста
16:0302.06.2017
(обновлено: 16:05 02.06.2017)
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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Один из известных украинских политиков опознал в стрелявшем в выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, человека, который год назад представился ему иностранным журналистом, заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Накануне пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Окуевой. Геращенко сообщил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Monde
.
"Один из известных украинских политиков уже опознал киллера как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста", — написал Геращенко на своей странице в Facebook, не указав фамилию политика.
Депутат утверждает, что с весны 2016 года стрелявший в Осмаева пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами. Геращенко призвал всех, кто встречался с этим человеком ранее, обратиться в полицию.
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.