Путин рассказал, когда Россия ратифицирует Парижское соглашение о климате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия ратифицирует Парижское соглашение о климате, когда будут сформированы правила распределения ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Соединенные Штаты ратифицировали, насколько я помню, это соглашение (о климате), мы пока нет. Но мы не сделали этого потому, что мы хотим дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи", — сказал он.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.