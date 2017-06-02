МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о выходе США из Парижского соглашения по климату, сказав, что теперь даже плохую погоду в Москве можно "свалить" на президента Дональда Трампа.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.