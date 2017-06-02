Число жертв двойного взрыва в Камеруне возросло до девяти человек

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число погибших в результате двойного взрыва, совершенного террористами-смертниками на севере Камеруна, возросло до девяти человек, 30 получили ранения, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.

Также обнаружены тела двоих террористов, предположительно, боевиков группировки "Боко Харам".

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в городе Колофата на севере страны. Взрывы прогремели в лагере для мирных жителей, бежавших от боевиков исламистской группировки "Боко Харам".

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.