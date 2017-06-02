Авианосец США Gerald Ford не изменит баланс сил в АТР, считают эксперты

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новый авианосец военно-морских сил США Gerald R. Ford не изменит баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Россия и Китай ответят на действия США развитием региональных систем противовоздушной обороны (ПВО), кроме этого Пекин ответит строительством новых кораблей, считают эксперты.

Судостроители передали военно-морским силам США авианосец Gerald R. Ford, который стал самым дорогим военным кораблем в мире. Строительство Gerald R. Ford, начавшееся в 2009 году, оценивается в 12,9 миллиарда долларов.

Баланс сил

По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Фененко, новый американский авианосец не окажет влияния на баланс сил в АТР.

"Во-первых, баланс сил это не изменит ничем. У Соединенных Штатов остается тотальное превосходство военно-морских сил. По сути, на сегодняшний день полноценный океанский флот есть только у одной страны мира – у США. В этом смысле расклад нисколько не меняется", — сказал эксперт в ходе видеомоста Москва – Астана, организованного МИА "Россия сегодня".

Кроме этого, как отметил Фененко, создание океанского флота является "далекой мечтой" Китая, но без Тайваня этот процесс невозможен. "Без присоединения Тайваня никакое полноценное создание океанского флота невозможно. Тайвань блокирует возможность выхода крупных надводных кораблей Китая за пределы его береговой линии", — добавил он.

Ответ КНР и России

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Китай по численности флота, рассчитанного на длительную эксплуатацию, постепенно догоняет США.

"Китай на это (на строительство авианосцев США) скорее всего будет отвечать строительством своих кораблей", — сказал Евсеев.

По словам эксперта, наличие глобальных задач у США, связанных с необходимостью иметь флот в Атлантическом и Тихом океанах одновременно, ослабляет Соединенные Штаты, а для Китая в регионе АТР в таком случае появляется возможность догнать Америку по океанскому флоту.

В свою очередь Фененко полагает, что Москва и Пекин ответят на действия Вашингтона развитием региональных систем противовоздушной обороны (ПВО). "Чем могут ответить Россия и Китай? Очень простой вещью, чем они и отвечают – развитием систем региональных ПВО для того, чтобы в случае необходимости показать американцам "мы собьем любые ваши самолеты, запущенные с авианосцев, и нанесем вам ущерб", — сказал Фененко.

Авианосец Gerald R. Ford имеет водоизмещение около 100 тысяч тонн. Он будет обслуживаться экипажем из около 2500 человек. На палубе смогут разместиться более 75 самолетов и вертолетов. Всего США планируют построить 10 подобных авианосцев на замену кораблям типа "Нимиц". Ожидается, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.