Премьер-министр Индии пригласил участников ПМЭФ на форум по обработке пищи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на форум про обработке пищи в Индии.

"Что касается обработки пищи, то в ноябре у нас будет глобальный саммит по обработке пищи в Индии для добавленной стоимости… И я приглашаю всех, кто связан с этой отраслью, пожалуйста, приезжайте к нам, у нас безграничные возможности в любой области", — сказал Моди в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.