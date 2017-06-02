Трамп вывел Европу из себя: США выходят из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. Несмотря на то, что в ходе своей избирательной кампании Трамп много раз критиковал соглашение, его решение вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

"Парижское соглашение нечестно по отношению к США"

Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня 2017 года. "Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — объяснил Трамп свое решение в специальном заявлении. По его мнению, "Парижское соглашение очень нечестно по отношению к США".

Среди стран, которые могли бы получить преимущества от реализации документа, президент назвал Индию и Китай.

Глава государства отметил, что США могли бы потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. Кроме того, к 2040 году, отметил он, потери отдельных отраслей промышленности страны составили бы от 12% до 86%. Потери ВВП к этому периоду он оценил в 3 триллиона долларов.

"Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс", — заявил Трамп, намекая, судя по всему, на Китай и страны Евросоюза. Впрочем, в своем выступлении он отметил также, что США начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Позорная, огромная ошибка"

Вскоре после решения Трампа появились негативные комментарии — прежде всего, от европейских политиков, а также от ООН, где решение американского президента назвали "большим разочарованием" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что правительство ФРГ разочаровано решением США, но, "несмотря на это, тесное сотрудничество с США продолжится". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что решение Вашингтона вызывает "огромное сожаление". Тем не менее, по словам канцлера, этот шаг "не сдержит" участников соглашения, которые "решительнее, чем когда-либо", объединят все силы в Германии, Европе и мире, чтобы успешно справиться с проблемой изменения климата.

Выход США из соглашения является суверенным решением США, но президент Дональд Трамп лично несет за него ответственность, заявил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский. "Каждое государство подписывало Парижское соглашение под свою ответственность. И каждое государство эти цели реализует под свою ответственность и решение о присоединении (к соглашению) принимает самостоятельно", — сказал Щерский на пресс-конференции в Варшаве.

"Президент Трамп принял решение о выходе — это будет суверенная политика Соединенных Штатов и это будет решение, за которое он (Трамп) будет ответственен, как лидер государства", — добавил советник польского президента.

Чешский премьер Богуслав Соботка на решение Трампа отреагировал в соцсети Twitter. "Ошибочное решение президента (США Дональда) Трампа Парижское соглашение (по климату) сильно ослабит, но не уничтожит. Плохо, что США изолируют себя в делах, важных для всей планеты", — написал Соботка.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в своих комментариях назвал решение Трампа "печальным" и выразил надежду на более тесное сотрудничество ЕС и США в вопросах борьбы с потеплением. А министр Финляндии по вопросам окружающей среды Киммо Тииликайнен возмутился, что богатейшая страна мира проявляет такое равнодушие к будущему человечества. При этом он отметил, что выход США из соглашения не означает, что оно провалится.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире радиостанции RTL назвал решение Трампа "тревожным для планеты". Председатель климатической конференции ООН COP21 Лоран Фабиус и вовсе счел решение Трампа "позорной, огромной ошибкой".

Наконец, известный американский актер, лауреат премии "Оскар", посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо заявил, что это решение Трампа причинит Земле "страдания". "Сегодня наша планета страдает. Сейчас как никогда важно предпринимать меры", — написал в Twitter Ди Каприо. Ранее актер призывал американского президента "принять моральное решение во имя защиты будущих поколений".

РФ изучает, что значит демарш Трампа

Российские политики в своих оценках демарша Трампа разошлись. Помощник президента России Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что Парижское соглашение по климату без США недееспособно.

"Россия в настоящее время изучает вопрос с выходом США из Парижского соглашения, относится с большим сожалением к этому решению. Насколько я могу судить, выход там относительный, потому что было сказано, что администрация США ищет более справедливого решения этих проблем. Но в принципе я отношусь с большим сожалением к этому, потому что нельзя менять принятые решения, "шарахаться" из стороны в сторону", — сказал он.

По его словам, "мы пока разбираемся, посмотрим, изучим, что все это значит". "Но совершенно очевидно, что без участия США парижское соглашение будет недееспособно, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов", — считает Белоусов.

Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии ПМЭФ в свою очередь добавил, что РФ не видит рисков, что все страны начнут отказываться от Парижского соглашения по климату вслед за США. "Я думаю, что в данном случае мы не видим рисков, что все по цепной реакции начнут отказываться от принятых на себя обязательств", — сказал Новак, подчеркнув, что выход из соглашения занимает около трех лет, в течение которых многие решения могут поменяться.

Выход США из Парижского соглашения был в какой-то степени предсказуем, так как Трамп представляет ту часть американской элиты, которая рассматривает усилия по охране окружающей среды как ограничивающие свободу конкуренции, заявил журналистам в пятницу депутат Госдумы от "Единой России", эксперт в международных вопросах Вячеслав Никонов.

"Американские консерваторы действительно рассматривают любые усилия по охране окружающей среды как шаги, которые ограничивают свободу конкуренции. Поэтому Трамп и во время избирательной кампании заявлял о том, что он не удовлетворен экологическим законодательством, которое считает слишком жестким и не позволяющим развивать экономический потенциал. Поэтому, конечно, это было в какой-то степени предсказуемо", — сказал Никонов.

В то же время парламентарий отметил, что та резкость, с которой это произошло, вызвала некий шок, прежде всего, в западном либеральном сообществе, где вопросы, связанные с охраной окружающей среды являются "священной коровой". "Поэтому это — еще один из пунктов разногласий, которые возникли у президента Трампа с европейской элитой", — оценил ситуацию депутат. Он подчеркнул, что такие действия США скажутся негативно на их отношениях с Евросоюзом.

"Я бы не стал преувеличивать кризис взаимоотношений (между США и Евросоюзом), но он, действительно, пожалуй, наибольший за все время существования Европейского союза и НАТО", — заключил Никонов.

"США потеряют лидерство в сфере технологий"

По прогнозу лауреата Нобелевской премии мира, бывшего советника генсека ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунга, США после выхода из соглашения потеряют лидерство в сфере технологий, а образовавшийся вакуум может занять Китай.

"Но я думаю, что именно Соединенные Штаты проиграют от этого решения. Потому что из его консультативных советов ушел (глава компаний Tesla Motors и SpaceX) Элон Маск. Прогресса не будет. Кто заполнит этот вакуум лидерства в сфере развития технологий? Это Япония, Германия и, что удивительно, Китай", — считает ученый. Он отметил, что китайские производители уже поставляют в Великобританию электрические автобусы, и "значительно дешевле, чем та же Германия".

"Китай будет наслаждаться тем вакуумом, который образуется на месте Соединенных Штатов. Пока весь мир заявляет о приверженности климатическому соглашению, США остаются позади… Нужно двигаться вперед, чтобы развивать конкурентоспособность в области промышленности, а не полагаться на старые правила. Трамп бизнесмен, но что это за бизнес?" — сказал Чунг РИА Новости.

По его мнению, таким образом США потеряют глобальное лидерство как в политической, так и в деловой сфере.