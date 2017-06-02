Генсек ООН призвал страны не отступать от климатического соглашения

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия по климату не могут быть прекращены, а государства должны придерживаться выбранного ими курса, передает агентство Франс Пресс. © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Выход США из соглашения по климату повредит их лидерству, считают в WWF

"Действия в области климата не могут быть прекращены, и я призываю правительства по всему миру придерживаться выбранного курса и сохранять приверженность реализации Парижского соглашения ради нашего общего блага", — отметил генсек, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

В четверг президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Соглашение было заключено в 2015 году и является самым масштабным в истории соглашением в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.