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США стали изгоем, отказавшись от Парижского соглашения, считает Чубайс

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (62)
14:3602.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс. Архивное фотоПредседатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. США стали страной-изгоем, выйдя из Парижского соглашения по климату, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления в рамках ПМЭФ.

"Утверждаю, что для России это очень хороший расклад. Лидер США объявил себя страной, для которой глобальные интересы человечества незначимы. Объявил себя страной, которая игнорирует интересы человечества. Объявил себя страной, для которой интересы будущих поколений — вещь второстепенная", — сказал Чубайс.

"Мы в коем-то веке не касались ситуации, когда США вошли в число стран-изгоев, а Россия вместе с цивилизованным человечеством подписала Парижское соглашение", — добавил он. Чубайс также назвал Парижское соглашение уникальным технологическим драйвером. "Мы получили дополнительный инструмент для ускорения научно-технического прогресса", — отметил он.

Акция всемирного фонда дикой природы (WWF) в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Выход США из соглашения по климату повредит их лидерству, считают в WWF
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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