В Индии заявили, что непреклонно следуют соглашению по климату

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости, Инсаф Басиров. Министр энергетики Индии Пиюш Гоял заявил, что его страна привержена Парижскому соглашению по климату "безотносительного действий других".

В четверг президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Соглашение было заключено в 2015 году и является самым масштабным в истории соглашением в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

"Гоял напомнил, как Индия под лидерством (премьер-министра Нарендры) Моди воспринимает возобновляемую энергетику как символ веры и непреклонна в своих обязательствах по Парижскому соглашению безотносительно того, что делают другие", — сказал министр на встрече с немецким министром окружающей среды Барбарой Хендрикс в Германии, где индийский политик находится с визитом. Слова министра цитирует его ведомство.

Кроме того, стороны в ходе переговоров согласились, что экономически доступная возобновляемая энергетика сделала достижение цели более благоприятных условий жизни на планете делом "разделения не бремени, а возможностей".

Доля Индии в мировых выбросах парниковых газов, по оценкам властей страны, составляет около 4%.