В Италии задержали мафиози из списка пяти наиболее опасных и разыскиваемых

РИМ, 2 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали одного из главарей клана калабрийской мафии "ндрангета", находившегося в бегах с 1994 года.
Предполагается, что все эти 23 года мафиози скрывался в немецком Дуйсбурге. Последнюю треть своей жизни он проведет на родине, где ему предстоит отбыть почти 29-летний тюремный срок по обвинению в международной торговле наркотиками и организации преступной группировки.
Арест Джорджи удостоился похвалы главы итальянского МВД Марко Миннити, который направил руководству корпуса карабинеров поздравление с проведением успешной операции.