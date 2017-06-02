Россия и Иран должны взаимодействовать в медиасфере, считает глава IRNA

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия и Иран должны более тесно взаимодействовать в области развития технологий и в медиасфере, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор иранского информационного агентства IRNA Мохаммад Ходади.

Говоря о проблеме фейковых новостей, он назвал сами источники информации основной проблемой в медиасфере. "К сожалению, многие международные СМИ злоупотребляют информацией", — полагает Ходади. По его словам, российские, иранские и сирийские СМИ необходимо рассматривать как заслуживающие доверия источники информации.

В этой связи Ходади считает, что Россия и Иран "должны быть ближе, чем раньше, чтобы поддерживать друг друга", в том числе в сфере развития технологий. "Москва и Тегеран, наши СМИ, имея много общих интересов, должны более тесно взаимодействовать друг с другом", — уверен гендиректор информагентства.