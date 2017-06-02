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Эксперт: Индия должна стать лидером в реализации Парижского соглашения

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (62)
14:0202.06.2017
(обновлено: 14:03 02.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БерекаИндия. Нью-Дели. Архивное фотоИндия. Нью-Дели. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Берека

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Доводы президента США Дональда Трампа о том, что Парижское климатическое соглашение выгодно Индии и Китаю в ущерб интересам США, ложны, мировое сообщество должно продолжить реализацию соглашения вопреки демаршу Вашингтона, а Индии надо взять на себя больше лидерства в реализации соглашения, считает индийский эксперт по вопросам изменения климата, сотрудник Центра политического анализа Нью-Дели Радхика Кхосла.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату
В четверг Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. Договор был заключен в 2015 году и является самым масштабным в истории соглашением в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Индия должна взять на себя лидерство

Радхика Кхосла назвала доводы американского президента "ошибочными и не основанными на фактическом содержании Парижского соглашения".

"Взятые на себя США обязательства по Парижскому соглашению полностью определены самими США на основе того, что администрация США посчитала оптимальным для себя. Заявление, что соглашение выгодно Индии (и Китаю) в ущерб США, загораживает реальность. Численность населения США соответствует всего четверти населения Индии, и среднестатистический американец потребляет в десять раз больше электричества, чем среднестатистический индиец, а также на Индии лежит значительно меньшая историческая ответственность за выбросы парниковых газов в сравнении с США", — заявила Кхосла РИА Новости.

Монумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Эксперт назвал вероятные последствия выхода США из соглашения по климату
Она подчеркнула, что даже несмотря на это, Индия меняет свой курс, инвестирует больше в возобновляемые источники энергии, нежели в угольную энергетику.

Говоря о том, как может сказаться решение Трампа на Индии, Кхосла напомнила, что Индия подтвердила свою приверженность Парижскому соглашению незадолго до заявления Трампа. В частности, об этом говорилось в заявлениях по итогам переговоров Моди сразу с тремя зарубежными лидерами за текущую неделю – канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Мариано Рахоем и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Индия вновь подтвердила свою приверженность Парижскому соглашению в ожидании выхода из него США. Она также ясно давала понять свои принципы в подходе к вопросам климата, которые заключаются в том, чтобы реализовывать политику, способствующую как (экономическому) развитию, так и решающую вопрос изменения климата. Индия должна продолжать идти по этому пути, оставаться приверженной своим обязательствам по парижскому соглашению, которые уже находятся в процессе реализации, а также взять на себя больше международного лидерства, чтобы придать импульс духу Парижского соглашения", — отметила эксперт.

Уступки США невозможны

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Мнение: выходом из соглашения по климату США показали "пример наоборот"
Трамп предложил заменить Парижское соглашение новым соглашением, более "справедливым" по отношению к США. Кхосла отмечает, что международное сообщество, остающееся приверженным соглашению, не должно идти на уступки Вашингтону.

"Ни при каких обстоятельствах страны не должны быть готовыми к уступкам другим, чтобы позволить им ослабить принципы Парижского соглашения. Оно построено на "цикле добродетели", когда каждая страна делает все больше, не отступая с каждым циклом выполнения обязательств. Размывание этого центрального элемента соглашения с целью обеспечить большее участие (в соглашении) серьезно ослабит ответ мирового сообщества на изменение климата", — заключила она.

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