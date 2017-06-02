РФ не ожидает корректировки Парижского соглашения после выхода из него США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. РФ не ожидает корректировки условий Парижского соглашения по климату из-за решения США выйти из него, сообщил в кулуарах ПМЭФ министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Я не думаю, что будут какие-то новые условия. Скорее всего, это соглашение продолжится, но какой вариант выберет Трамп в части дальнейшего взаимодействия по вопросам климата, надо просто следить за ситуацией", — сказал Донской журналистам, отвечая на вопрос, насколько реалистично, что США могут подписать соглашение на новых условиях.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.