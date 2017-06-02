Ди Каприо прокомментировал выход Трампа из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Известный американский актер, лауреат премии "Оскар", посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо считает, что решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату причинит Земле "страдания".

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Сегодня наша планета страдает. Сейчас как никогда важно предпринимать меры", — написал Ди Каприо в своем микроблоге Twitter. Ранее актер призывал американского президента "принять моральное решение во имя защиты будущих поколений".

Леонардо Ди Каприо, помимо яркой карьеры в кино, известен своей благотворительной деятельностью. Он неоднократно финансировал различные программы по охране дикой природы. Послом мира ООН по вопросам климата Ди Каприо был назначен в сентябре 2014 года генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.