В ЛНР заявили, что подрыв опоры ЛЭП под Луганском был терактом силовиков

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Подрыв опоры линии электропередачи под Луганском квалифицирован как теракт украинских силовиков, сообщил журналистам заместитель министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов.

В Донбассе с 1 июня вступил в силу очередной режим прекращения огня. Первого июня в МГБ ЛНР сообщили о том, что неизвестные взорвали опору линии электропередачи под Луганском, в результате чего город был частично обесточен.

"В День защиты детей, накануне третьей годовщины со дня ракетного обстрела центра Луганска, диверсионная группа украинского спецназа совершила террористический акт – подрыв опоры линии электропередачи в районе посёлка Георгиевка под Луганском", — заявил замминистра.

По оперативным данным ведомства, террористический акт на объекте жизнеобеспечения осуществляли профессионалы. Уточняется, что в ходе операции использовались два взрывных устройства, одно из них не сработало.

"Подобные взрывные устройства уже изымались специалистами МГБ ЛНР, мы даже знаем центр на оккупированной территории Луганщины, где обучают их изготовлению", — сообщил Басов.

Он отметил при этом, что "в ходе операции использовались два взрывных устройства, одно из них не сработало только потому, что был умышленно повреждён элемент питания". Он подчеркнул, что характер повреждения взрывного устройства свидетельствует о том, что один из участников группы сознательно пытался не допустить подрыва.

"Мы предполагаем, какими мотивами он руководствовался. Если бы второе взрывное устройство сработало, и опора рухнула, то возникли бы серьёзные проблемы с энергообеспечением республики. Однако в данном случае после разминирования устройства саперами энергетики в кратчайшие сроки восстановили подачу электроэнергии", — уточнил спикер.

Басов обратился к украинским военнослужащим с призывом не выполнять приказы военного руководства или, как в данном случае, минимизировать их последствия.

"Если вы не можете отказаться от их выполнения, то поступайте так, как это было сделано вчера в районе Георгиевки", — заявил представитель МГБ ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.