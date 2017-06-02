Россия знает о переброске в Европу бомбардировщиков В-52, заявили в МИД

Американский стратегический бомбардировщик B-52 во время дозаправки над Черным морем. Архивное фото

Американский стратегический бомбардировщик B-52 во время дозаправки над Черным морем. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. МОСКВЕ ИЗВЕСТНО О ПЕРЕБРОСКЕ ИЗ США В ЕВРОПУ БОМБАРДИРОВЩИКОВ B-52 И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЮ К УЧЕНИЯМ НАТО — МИД РФ