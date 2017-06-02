Япония упрощает визовый режим для Грузии

ТБИЛИСИ, 2 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Япония и Грузия начинают переговоры об упрощении визового режима, договоренность об этом была достигнута во время встречи министров иностранных дел двух стран в Токио.
Министры выразили готовность в будущем продолжить работу для развития отношений, особенно в сферах экономики, энергетики, инновации, высоких технологий, сельского хозяйства.
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида отметил, что соглашение об инвестициях даст возможность обеим странам развить бизнес-связи и заинтересовать японских бизнесменов.
"Кисида заявил, что Япония упростит визовый режим для граждан Грузии, что будет содействовать углублению отношений между народами двух стран и развитию сотрудничеству в сфере туризма", — сказано в заявлении.